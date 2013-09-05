Долги Березовского на момент смерти могли составлять $481 млн

Такая оценка была озвучена на слушаниях в Высоком суде Великобритании, где рассматривалось прошение дочери олигарха Екатерины Березовской назначить ее распорядителем имущества отца, передает РИА Новости.

Ранее суд назначил распорядителем имущества Березовского международную аудиторскую компанию Grant Thornton, поскольку ни дочь олигарха, ни другие четыре человека, перечисленные в специальном документе, который Березовский составил за девять дней до смерти, не выразили желания стать душеприказчиком.

По словам судьи, один из основных вопросов слушаний заключается в том, достаточно ли имущества олигарха для погашения долгов. Адвокат российской компании "Аэрофлот" привел данные оценки независимых управляющих, согласно которым олигарх на момент смерти был банкротом, а сумма его долгов составляла 481 миллион долларов.

Березовская не согласна с такой оценкой. Ее адвокаты выразили сомнение по поводу качества работы независимых управляющих.

По итогам слушаний судья назначил Березовскую распорядителем наследства олигарха "на ограниченной основе", отметив, что она может решать некоторые "личные вопросы" и проблемы, имеющие отношение к судебному процессу по искам к покойному олигарху.

Напомним, Борис Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании, где получил убежище. По предварительным данным, причиной смерти стало повешение.

В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".

Ранее сообщалось, что Березовский оставил своим наследникам долг в 3 миллиарда 275 миллионов рублей (около 105 миллионов долларов).