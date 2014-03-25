Телеканал "Дождь" собирает деньги на вещание

Об этом сообщается на сайте канала.

"С 24-го марта мы проводим в эфире недельный марафон, цель которого — собрать средства на дальнейшую работу. На то, чтобы вам по-прежнему было, что смотреть, и было, откуда узнавать новости. На то, чтобы появившаяся едва привычка без страха включать телевизор никуда не исчезла. Так и будет, пока есть Дождь. Несмотря на всё — включая сложности с арендой помещения — мы выкрутимся, мы выживем, если вы нам поможете. И будем жить ровно столько, сколько даст ваша поддержка, - говорится в сообщении.

Сообщается, что марафон продлится до 30 марта, в связи с этим в течение недели прямой эфир на сайте будет открыт и доступен для всех, а не только для подписчиков.

В эфире постоянно будет висеть счетчик дней, часов и минут, по которому будет видно, на сколько в данный момент продлена жизнь телеканала.

"Поддержать "Дождь" можно будет несколькими способами: покупкой бейджей, годовой подписки или товаров в интернет-магазине, а также перечислением денег на расчетный счет", - говорится в собщении.

В пресс-службе напомнили, что после выключения "Дождя" из пакетов ряда крупных спутниковых и кабельных операторов по политическим причинам, телеканал потерял 80% своих доходов.

"Сейчас существование единственного независимого телеканала в России стоит под большим вопросом, и возможный способ удержаться на плаву и продолжить работу - поддержка и помощь зрителей. Завтра "Дождя" может не быть. Эта неделя все решит", - отметили в пресс-службе.

Завершится марафон большим гала-концертом на крыше "Красного Октября".