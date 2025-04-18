9 мая министры иностранных дел ЕС соберутся в Киеве, - глава МИД Франции.

Европейские дипломаты в этот день соберутся, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

9 мая в Киеве соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Министры иностранных дел европейских стран намерены встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду", - сказал Барро в эфире телеканала LCI.

Также глава МИД Франции отметил, что 9 мая имеет сакральное значение для режима Путина. Впрочем, европейские дипломаты в этот день соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

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"В этот день Путин планирует большое торжество в Москве - это для них день победы. Для нас же это будет момент солидарности с Украиной", - сказал он.

Парад 9 мая в Москве - что известно

Как писал УНИАН, высокая представительница ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями для тех, кто поедет 9 мая в Москву. По ее словам, любое участие в параде или празднование 9 мая в Москве не будет восприниматься легкомысленно с европейской стороны. В частности с таким призывом Каллас обращалась и к странам-кандидатам ЕС.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет на парад в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что это решение не связано с желанием поддержать Россию.

Президент Сербии Александар Вучич также заявил, что приедет в Москву на парад 9 мая. Известно, что такое решение сербский лидер принял, несмотря на предупреждение ЕС о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок.

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