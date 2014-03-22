КНДР выпустила в Японское море тридцать ракет
08:36, 22 марта 2014Мир
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Тип ракет не уточняется.
- КНДР произвела тридцать ракетных пусков / REUTERS
Северокорейские войска утром 22 марта провели пуски тридцати ракет малой дальности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
Как сообщили в штабе вооруженных сил КНДР, ракеты, запущенные с восточного побережья, пролетели около шестидесяти километров и упали в акватории Японского моря. Тип ракет в сообщении не называется.
Читайте такжеКНДР стала второй после Сирии страной, поддержавшей российское вторжение в УкраинуРанее, 16 марта, Пхеньян осуществил запуск 25 баллистических ракет. Аналогичные пуски неоднократно производились и в начале марта. Череда пусков началась на фоне ежегодных военных учений Северной Кореи и США, проходящих с конца февраля по середину апреля, и вызвала критику со стороны Сеула. Власти страны объявили их «провокационными», а также потенциально опасными для самолетов и морских судов. Сеул заявил, что действия КНДР усугубляют напряженные отношения на Корейском полуострове и потребовал прекратить пуски.
Читайте такжеЮжная Корея создаст комитет по подготовке к объединению с КНДРСеверная и Южная Корея с 1950 года находятся в состоянии войны. Хотя активные боевые действия не ведутся с 1953 года, мирный договор между странами все еще не подписан, и ракетные учения, проводимые одной из сторон, или ракетно-ядерные испытания КНДР воспринимаются как проявление агрессии и регулярно вызывают обострение ситуации на полуострове.
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