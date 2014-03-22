КНДР выпустила в Японское море тридцать ракет

Северокорейские войска утром 22 марта провели пуски тридцати ракет малой дальности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщили в штабе вооруженных сил КНДР, ракеты, запущенные с восточного побережья, пролетели около шестидесяти километров и упали в акватории Японского моря. Тип ракет в сообщении не называется.