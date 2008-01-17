Лондон пообещал не мстить России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд назвал ситуацию с временным закрытием отделений Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге позорной для России, однако заявил, что Великобритания не будет в ответ ограничивать деятельность российских культурных организаций на своей территории. Об этом в четверг пишет The Guardian.

В то же время посол Великобритании в России Энтони Брэнтон заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что Соединенное Королевство не планирует предпринимать какие-либо ответные меры в связи с закрытием отделений совета. В частности, порядок выдачи виз для российских граждан не ужесточится. Брентон заметил, что Россия в результате закрытия отделений организации потеряет больше, чем Великобритания, поскольку услугами Британского совета пользуются более одного миллиона российских граждан.

The Guardian сообщает, что глава Британского совета Мартин Дэвидсон заявил: причиной временного закрытия отделений организации 16 и 17 января стала "кампания устрашения", развернутая российскими властями против работников совета. Во вторник более 20 сотрудников организации были вызваны на беседу в ФСБ, и, по словам Дэвидсона, совет не мог продолжать работу с риском для штата.

14 января российские отделения Британского совета возобновили работу несмотря на требование росийских властей закрыть их. Было объявлено, что деятельность отделений совета нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1963 года, однако посольство Великобритании в Москве с этим не согласилось.

Лента.ру