График запуска "Южного потока" может быть сорван - международный эксперт

В эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ эксперт напомнил, что из-за захвата Россией Крыма среди других межправительственных переговоров Запад поставил на паузу и переговоры относительно Южного потока.

Читайте такжеЕС прекратит переговоры по "Южному Потоку"

«Его возведение сейчас происходит довольно активными темпами, насколько можно судить из сигналов последних дней. С другой стороны, ЕС приостановил двусторонние переговоры, начатые в январе. Еврокомиссия не может остановить строительство трубопровода, но она может остановить поставки газа. Южный поток должен будет работать по законам ЕС. Еврокомиссия открыто заявила прошлого декабря, что все межправительственные соглашения были поставлены на паузу», - отметил эксперт.

«Строительство Южного потока по тому «графику», который был анонсирован, и с тем, что до 2015 года начнется перекачка газа, вряд ли выглядит реалистично», - считает он.

«Но другой вопрос, который приведет к дебатам. Его очень боится Болгария и другие стороны, которые подписали долгосрочные контракты, касающиеся Южного потока. Это - вопрос геополитической ценности Южного потока для российского правительства. Потому что Южный поток был согласован как средство обогнуть территорию Украины. Это бы позволило России сократить или вообще остановить поток газа через территорию Украины. В таком случае украинское правительство оказалось бы в слабой позиции для переговоров. Благодаря построению Южного потока Россия получит возможность оказывать еще большее давление на будущие правительства Украины. Европа должна сейчас ответить на эти вопросы, потому что они обещали поддержать власть в Украине, в частности через энергетические проекты. В то же время, если Европа позволит построить Южный поток, это станет средством давления на Украину», - отмечает он.

При этом эксперт констатирует неоднородность политики ЕС в отношении Южного потока, страны которого скорее пытаются отвергать геополитические аспекты и относиться к этому проекту как к коммерческому. По его словам, использование Россией Южного потока как средства давления на Украину теперь не будет в интересах Европы, поэтому страны ЕС должны также говорить и о его геополитическом аспекте. «И будет очень интересно наблюдать за тем, как будут идти эти переговоры в ближайшие месяцы», - отмечает он.

Вместе с тем он убежден: пока Россия не пойдет на уступки в крымском вопросе, переговоры по поводу Южного потока будут заморожены, поэтому о дате запуска его теперь говорить трудно.

«Опять же, проект не согласован с европейскими правилами и законами, в частности в отношении доступа третьих сторон к Южному потоку, который обычно должен составлять 50%, чтобы другие нероссийские компании, например, Азербайджан мог использовать мощности и транспортировать топливо. Все эти вопросы не были выяснены до января. И это были те вопросы, над которыми работала двусторонняя переговорная комиссия между ЕС и Россией. Встречи между ними в январе должны были определить следующие даты переговоров, но весь процесс был приостановлен. И до тех пор, пока нет желания со стороны России пойти на компромисс в крымском вопросе, переговоры могут еще долго быть в подвешенном состоянии. На сегодня не очень понятно, когда переговорщики соберутся вновь. Но этого точно не произойдет в следующие недели», - подытожил эксперт.