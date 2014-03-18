Российскому агентству ИТАР-ТАСС возвращают советское название

Как сообщает «Российская газета», такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 110-летия агентства, пишет Лента.ру.

Инициатива вернуть название ТАСС («Телеграфное агентство Советского Союза») было принято единогласно. Окончательное решение будет принято после одобрения смены названия учредителем агентства — правительством РФ.

ТАСС был учрежден в 1925 году, однако агентство ведет свою историю с 1904 года, когда было создано Санкт-Петербургское Телеграфное агентство (СПТА). ТАСС руководил работой республиканских информационных агентств, а также обладал «исключительным правом собирания и распространения информации вне пределов Союза ССР и правом распространения иностранной и общесоюзной информации в пределах Союза ССР».

После распада Советского Союза в 1991 году на базе ТАСС было учреждено Информационное телеграфное агентство России, сохранившее, однако советский бренд (ИТАР-ТАСС).

После ликвидации РИА Новости, ИТАР-ТАСС остался единственным государственным информагентством в России.

Об упразднении РИА Новости и создании на его базе агентства «Россия сегодня», которое будет заниматься вещанием за рубеж, стало известно в начале декабря 2013 года. Гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов тогда поддержал решение о реорганизации, подчеркнув значение пропаганды и заявив, что его агентство успешно справится с задачей государственного СМИ в одиночку.