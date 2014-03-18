Беларусь готовится к мобилизации экс-пограничников - СМИ

Не исключено, что их отправят на белорусско-украинскую границу, сообщает "Еврорадио".

В понедельник, 17 марта, в местной поликлинике заметили большой наплыв мужчин по направлению военкомата на прохождение медкомиссии.

Эксперты "Белорусского партизана" связывают действия военкоматов с подготовкой к мобилизации бывших пограничников и солдат внутренних войск для усиления украинско-белорусской границы из-за угрозы военного вторжения России на территорию Украины или эскалации конфликта внутри Украины.

Ранее появилась информация, что белорусская авиация заступила на боевое дежурство под Лунинцом, возле границы с Украиной.

Как сообщил портал Медиа-Полесье со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным, в пятницу на аэродроме в Лунинце приземлились вертолёты МИ-8 и истребители МИГ-29, которые с 15 марта заступили на боевое дежурство.

МИГи – белорусские, базируются на авиабазах в Барановичах и Пружанах. Истребители укомплектованы ракетами дальнего и ближнего действия. Информация о количестве авиатехники и вооружении не разглашается. Также в Лунинец прибыла большая группа военных: лётчики, инженерный состав, группа руководства полётами. На какой период в Лунинце задержатся боевые самолёты, также неизвестно.