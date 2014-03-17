В Индии построят самый высокий храм в мире

Международное общество сознания Кришны (ИСККОН) объявило о начале строительства нового храма в городе Вриндаван в округе Матхура в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Высота храма должна составить 210 метров, то есть он станет самым высоким в мире, сообщил на церемонии закладки первого камня главный министр Уттар-Прадеша Акшилеш Ядав. Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Строительство, как ожидается, займет пять лет и обойдется в три миллиарда рупий (почти 50 миллионов долларов).

Читайте такжеИндия упростила визовый режим для украинцев

Само сооружение еще до начала своего строительства получило с легкой руки индийцев название "храм-небоскреб". Дело в том, что у него будет 70 этажей. Самый верхний из них, будет располагаться на высоте, равной двум Соборам святого Петра в Ватикане.

На территории храмового комплекса общей площадью 24 гектара будут располагаться жилые комплексы для паломников, планируется соорудить даже вертолетную площадку.

Читайте также20% лекарств из Индии являются подделкой - ВОЗ

Вриндаван называют городом пяти тысяч храмов. Он считается святым городом для вайшнавистов, которые поклоняются богу Вишне и его земным воплощениям, преимущественно, Кришне. В отличии от индуизма, где Вишну считается только одним из трех верховных богов наряду с Брахмой и Шивой, вайшнавистов отличает приверженность одному божеству.