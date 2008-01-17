Дочь Буша выйдет замуж 10 мая

Дочь президента США Джорджа Буша Дженна и ее жених Генри Хагер поженятся 10 мая, сообщает журнал People со ссылкой на два анонимных источника.

Свадьба состоится на президентском ранчо в Кроуфроде, штат Техас. Однако источник сообщил, что свадьба будет скромной.

Первая леди США Лора Буш эту информацию не подтвердила и не прокомментировала.

26-летняя Дженна Буш помолвлена с 29-летним Генри Хагером с августа. Ее жених - член Республиканской партии - работал в предвыборном штабе Джорджа Буша.

Газета.ру