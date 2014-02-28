Пшонка держал дома компромат на Захарченко

Но несмотря на огромные затраты и невероятные возможности Пшонка умудрялся влезать в долги, передает ТСН.

Чтобы вырыть искусственное озеро под Киевом (стоимость: 5 млн.62 тис.328 долл.), у Пшонки деньги нашлись. По 60 "зеленых" за позолоченные розетки, также платил генпрокурор. Хлев для скота за 57 тысяч и баню "Для важных персон" он себе построил.

Читайте такжеЖурналисты нашли документы, в которых Пшонка просил Януковича ввести ЧП

Вместе с тем Пшонка "забыл" заплатить почти 30 тысяч долл. за реконструкцию дома. Не заплатил блюститель закона и банщикам - 1750 долларов.

Все эти расходы пришлись как раз на период ухудшения экономической ситуации в стране.

Кроме долгов и позолоченной безвкусицы хранил у себя дома прокурор и компромат, например, на фирму коллеги Захарченко. Приходили к нему записки и с просьбами о закрытии дела, и с просьбами посодействовать в получении бесплатного образования.