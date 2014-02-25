Южная Корея создаст комитет по подготовке к объединению с КНДР

Южнокорейский президент Пак Кын Хе объявила о формировании «комитета по подготовке к объединению» с КНДР. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство «Ренхап», глава государства выступила с таким заявлением 25 февраля во время ежегодного телеобращения.

Новый комитет будет заниматься разработкой плана сближения с КНДР ради последующего воссоединения двух стран. Члены ведомства должны будут отчитываться о своей работе напрямую президенту. Пак Кын Хе привела в пример Германию, которая, по ее словам, успешно прошла этап объединения благодаря постепенной подготовке к этому шагу.

Пак Кын Хе последовательно отстаивает идею объединения Северной и Южной Кореи. Выступая на экономическом форуме в Давосе в январе 2014 года, она заявила, что от воссоединения выиграют обе страны. По ее мнению, это приведет к резкому экономическому росту в регионе.

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Согласно данным ноябрьского соцопроса, 78% жителей Южной Кореи поддерживают идею воссоздания единого государства на Корейском полуострове.

В последнее время отношения двух стран начали постепенно улучшаться после кризиса прошлого года, связанного с ядерными испытаниями в КНДР и угрозами Пхеньяна начать военные действия против Южной Кореи и США. В начале февраля состоялись первые за последние семь лет переговоры на высоком уровне между Северной и Южной Кореей. Кроме того, с 20 по 25 февраля проходят встречи родственников, которые оказались разделены Корейской войной 1950-1953 годов. Воссоединение семей произошло впервые за последние три года.