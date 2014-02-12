Южная Корея и КНДР начали первые за 7 лет переговоры на высоком уровне

Делегацию Южной Кореи на переговорах, проходящих в пограничном пункте Пханмунчжом, представляет глава секретариата Совета национальной безопасности при правительстве. Делегацию КНДР возглавил Вон Дон Ен, заместитель главы Объединенного фронта — организации, занимающейся отношениями с Южной Корей.

Власти Южной Кореи ранее сообщали, что инициатива проведения переговоров на столь высоком уровне исходила от КНДР. При этом в северокорейские СМИ переговоры в Пханмунчжоме никак освещать не стали, сообщает Lenta.ru.

Повестка переговоров сторонами не раскрывается. Эксперты прогнозируют, что на переговорах будут обсуждаться детали проведения встречи семей, разделенных во время Корейской войны 1950—1953 годов. Кроме того, ожидается, что КНДР попытается отговорить Южную Корею от проведения ежегодных совместных с США военных учений, начало которых назначено на 24 февраля. Будет ли во время переговоров поднят вопрос о северокорейской ядерной программе, эксперты предположить затруднились.

Ранее КНДР заявляла о готовности возобновить с Южной Корей и США переговоры по своей ядерной программе. Однако и Сеул, и Вашингтон заявили, что возобновление переговоров возможно лишь в том случае, если КНДР заявит о готовности предпринять реальные шаги по отказу от ядерного оружия.