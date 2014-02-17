Лидер Палестины предлагает сделать Иерусалим общей столицей двух государств

"Не надо делить Иерусалим. Город должен быть открытым для палестинцев и для израильтян. В этом суть совместного сосуществования", — сказал Аббас, который принимал в своей резиденции в Рамаллахе около 200 израильских студентов, пишет РИА Новости.

Он также продемонстрировал готовность к компромиссу при решении проблемы миллионов арабских беженцев, покинувших в разные годы территорию современного Израиля и рассчитывающих вернуться назад. Аббас заверил студентов, что не стремится "затопить" Израиль беженцами и открыт для "творческих" вариантов. "Мы не хотим изменить социальную структуру Израиля. Мы не хотим "затопить" его миллионами палестинских беженцев", — сказал он.

Аббас возложил на Израиль, отказывающийся сворачивать поселенческое строительство на оккупированных землях Западного берега и Восточного Иерусалима, вину за пробуксовку мирного процесса. Он напомнил, что срок, отведенный на очередную попытку решить конфликт за столом переговоров, истекает через два месяца — в конце апреля.

Статус города остается одной из ключевых тем мирных переговоров, которые стороны возобновили в прошлом году при посредничестве США. Израильтяне провозгласили Иерусалим своей единой и неделимой столицей, включая его восточную часть, занятую в 1967 году и позже аннексированную. Палестинцы до сих пор требовали передать им Восточный Иерусалим для размещения там столицы собственного государства.