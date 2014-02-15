В Германии назвали фильм-победитель Берлинале

В основной Берлинале вошли 20 картин, сообщает РИА Новости.

В небольшом городке в Северном Китае убиты несколько человек. Полицейские отправляются на поиски убийц. Двое из полицейских гибнут, третий получает тяжелые ранения. Выживший уходит из полиции и устраивается работать охранником. Через пять лет происходит еще одна серия загадочных убийств. "Черный уголь, тонкий лед" был также отмечен "серебряным медведем" Берлинале. Награду за лучшую мужскую роль получил Ляо Фань.

Читайте такжеГлавную награду Берлинале получил фильм Поза эмбрионаКонкурс открылся 6 февраля показом нового фильма американского режиссера Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт". За награды также боролись фильм американца Ричарда Линклейтера "Отрочество"с Патрицией Аркетт и Итаном Хоуком, картина французского режиссера Рашида Бушареба "Двое в городе" с Форестом Уитакером в главной роли, лента японского режиссера Едзи Ямада "Маленький дом", норвежская картина "В порядке исчезновения" Ганса Петтера Моланда со Стелланом Скарсгардом в главной роли. Кроме того, в основной конкурс вошли британская лента "71" режиссера Яна Деманжа, картина "Страты" греческого режиссера Янниса Экономидеса, "Возлюбленные сёстры" немца Доминика Графа и работа известного француза Алена Рене "Любить, пить и петь" и другие ленты.

Вне конкурса были показаны фильм Джорджа Клуни "Охотники за сокровищами" (The Monuments Men), первая часть режиссерской версии "Нимфоманки" (Nymphomaniac) Ларса Фон Триера и фильм Кристофа Ганса "Красавица и чудовище" (La belle et la bete) с Леа Сейду и Венсаном Касселем в главных ролях.

Жюри основного конкурса возглавил американский сценарист и продюсер Джеймс Шамус (James Schamus). Помимо него в состав жюри вошли французский режиссер Мишель Гондри (Michel Gondry), гонконгский актер Тони Люн (Tony Leung), американские актеры Кристоф Вальц (Christoph Waltz) и Грета Гервиг (Greta Gerwig). Также среди судей - американский продюсер Барбара Брокколи (Barbara Broccoli), датская актриса Трине Дюрхольм (Trine Dyrholm), иранский режиссер Митрэ Фарахани (Mitra Farahani).