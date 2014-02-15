ЕС готов оказать помощь Великобритании в борьбе с наводнениями

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Мы готовы рассмотреть возможности предоставления Великобритании помощи как в борьбе со стихией, так и для ликвидации ее последствий, однако для этого мы должны получить официальный запрос британского правительства, которого у нас пока нет", - отметили в пресс-службе.

Великобритания в настоящее время переживает рекордные по количеству осадков ливневые дожди и бури за последние 250 лет. Несмотря на катастрофические масштабы наводнений на юго-западе Великобритании, которые длятся уже около месяца, правительство Дэвида Кэмерона не спешит обращаться за европейской помощью.

Читайте такжеПотери от наводнения в Великобритании могут составить $23 млрдКак сообщает издание, для евроскептика Кэмерона такой запрос ставит под сомнение основы его политики, важным элементом которой является критика чрезмерной интеграции и централизации Евросоюза, от которых, по его мнению, Великобритании следует несколько дистанцироваться.

Стихия парализовала юго-запад Великобритании, в настоящее время почти в 400 районах Соединенного Королевства объявлена угроза наводнений. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на юго-западе Англии и в Уэльсе, где десятки квадратных километров суши остаются затопленными уже больше месяца.

При этом непогода в регионе и не думает отступать: британские метеорологи ожидают, что в ближайшие часы здесь выпадет до 40 мм осадков. По данным правительства, ущерб от удара стихии уже превысил 630 млн фунтов (свыше 1 млрд долларов). Кроме того, продолжающиеся дожди и ураганы угрожают экономике Великобритании производственными потерями на сумму как минимум 13,8 млрд фунтов (23 млрд долларов).