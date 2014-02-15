В Черногории антиправительственные протесты переросли в столкновения

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

У здания правительства страны собралось свыше 200 демонстрантов. Они требовали отставки действующей исполнительной власти, выкрикивая: "Воры", "Мы требуем отставки", "Перемен!". Активисты пытались прорваться через полицейский кордон и бросали камни и правоохранителей, которые охраняют здание правительства.

Читайте такжеВ ЕС допускают возможность ввода войск в БосниюДля разгона демонстрантов прибыли на место специальные полицейские подразделения, применившие дубинки и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали, по меньшей мере двое полицейских, разбито стекло в правительственном здании, повреждены несколько полицейских автомобилей. Была также арестована группа протестующих.

Как заявил один из организаторов протеста Любо Варагич, "мы хотим работать и жить, мы призываем власти Черногории и всех депутатов уйти в отставку". Организаторы не скрывали, что на акцию протеста их вдохновили события в Боснии и Герцеговине, где вторую неделю проходят демонстрации. Однако после вспышки насилия, которая произошла 7 февраля, все последние дни, включая сегодняшний, митинги в стране носят исключительно мирный характер.