На острове Ява вулкан убил трех людей, 76 тысяч эвакуированы
08:15, 15 февраля 2014Мир
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Семь аэропортов закрыты на индонезийском острове Ява из-за усилившегося извержения вулкана Келуд.
Вулкан на острове Ява засыпал улицы пеплом / REUTERS
В районе установлен наивысший уровень опасности. Уже погибли три человека, свыше 76 тысяч - эвакуированы, сообщает ИТАР-ТАСС.
Келуд находится примерно в 90 км от второго по величине города Индонезии Сурабайя, в радиусе 10 км от вулкана проживают около 350 тыс. человек.
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