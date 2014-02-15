На острове Ява вулкан убил трех людей, 76 тысяч эвакуированы

В районе установлен наивысший уровень опасности. Уже погибли три человека, свыше 76 тысяч - эвакуированы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Келуд находится примерно в 90 км от второго по величине города Индонезии Сурабайя, в радиусе 10 км от вулкана проживают около 350 тыс. человек.

Читайте такжеИндонезию накрыло огненным дождем