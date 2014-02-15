Шторм оставил без света около 100 тыс домовладений во Франции
03:55, 15 февраля 2014Мир
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Шторм обрушился на французский регион Бретань, в результате без электричества остались около 100 тысяч домовладений
Порывы ветра достигают 140 километров в час, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
В результате разгула стихии погиб по меньшей мере один человек. Пожилой пассажир круизного судна получил серьезные травмы после того, как упал из-за сильного волнения на море. Пассажирка этого же судна травмирована в после падения, ее эвакуировали на вертолете.
Экстремальные погодные условия сохранятся в регионе до утра субботы, отмечает агентство.
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