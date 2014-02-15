Шторм оставил без света около 100 тыс домовладений во Франции

Порывы ветра достигают 140 километров в час, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В результате разгула стихии погиб по меньшей мере один человек. Пожилой пассажир круизного судна получил серьезные травмы после того, как упал из-за сильного волнения на море. Пассажирка этого же судна травмирована в после падения, ее эвакуировали на вертолете.

Экстремальные погодные условия сохранятся в регионе до утра субботы, отмечает агентство.