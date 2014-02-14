Индонезию накрыло огненным дождем

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Всего планируется эвакуировать жителей 36 деревень, расположенных в 10-километровой зоне вокруг вулкана. Как пишет Associated Press, власти уже эвакуировали несколько тысяч человек.

Извержение вулкана Келуд началось вечером 13 февраля. Дождь из каменных осколков и песка обрушился на территорию диаметром около 15 километров. Из-за облака пепла были закрыты три международных аэропорта: в Джакарте, Соло и Сурабае. О пострадавших пока не сообщается.

Последнее извержение вулкана Келуд произошло в 1990 году. Тогда жертвами извержения стали более 30 человек, несколько сотен получили травмы. Ранее, в 1919 году, в результате извержения вулкана Келуд погибли не менее 5160 человек. Самое мощное извержение произошло в 1568 году, когда погибли около 10 тысяч человек.

Вулкан Келуд, высота которого составляет 1731 метра, расположен на острове Ява примерно в 600 километрах к востоку от Джакарты. Он входит в число самых активных вулканов Индонезии.

Индонезия занимает первое место в мире по вулканической активности: на ее территории находятся около 70 действующих вулканов. Страна находится на стыке трех тектонических плит и входит в пределы так называемого «Тихоокеанского огненного кольца» — полосы активных вулканов, окаймляющей Тихий океан.