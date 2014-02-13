Папа Франциск принял приглашение посетить Шри-Ланку

Папа Римский Франциск принял приглашение посетить Республику Шри-Ланка, сообщает ИТАР-ТАСС. Об этом понтифик объявил на встрече в Ватиканской базилике со шриланкийцами: большая делегация прибыла в Ватикан, чтобы отметить 75-летие посвящения католической церкви этой азиатской страны Пресвятой Деве Марии.

Ранее источники в службе печати Святого престола сообщали, что в планах зарубежных поездок Папы Франциска в нынешнем году числится азиатское направление: в частности, обсуждается возможность визита в Южную Корею в августе.

До сих пор новый глава Римско-католической церкви только один раз выезжал за пределы Апеннинского полуострова: в июле прошлого года он возглавил празднование Всемирного дня молодежи в Рио-де-Жанейро.

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Первый выезд Папы Римского в 2014 году состоится в конце мая и предусматривает паломничество на Святую землю с остановками в Аммане, Иерусалиме и Вифлееме.

Предшественники Франциска на троне апостола Петра объездили полмира: Павел VI (с 1964 по 1970 год) совершил девять зарубежных поездок, Иоанн Павел II (с 1979 по 2004 год) - 104, Бенедикт ХVI (с 2005 по 2012 год) выезжал 24 раза.