В Мексике около 3,8 тысячи человек заболели свиным гриппом, люди продолжают умирать

Как сообщили представители министерства здравоохранения, в последнее время отмечена тенденция к снижению числа людей, заразившихся опасным вирусом, передает ИТАР-ТАСС.

Санитарные власти Мексики заявили, что необходимости объявления тревоги в связи с распространением опасного заболевания не возникло. Между тем, число заразившихся вирусом A/H1N1 значительно превышает показатель первого месяца прошлого года.

По официальным данным, наибольшее число заболевших гриппом отмечено в штатах Халиско, Мехико, Сан-Луис-Потоси и Нуэво-Леон. Минздрав страны осуществляет срочные меры по борьбе с распространением гриппа. В частности, в разных регионах республики проводятся кампании по вакцинации населения против вируса A/H1N1.

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Санитарные власти обратились к населению с призывом принять дополнительные меры предосторожности, а в случае появления симптомов заболевания немедленно обращаться в больницы. Представители министерства здравоохранения призвали мексиканцев расширить свой пищевой рацион за счет продуктов, богатых витаминами C и D, а также употреблять больше жидкости.

В 2009 году в Мексике зарегистрирована вспышка эпидемии нового гриппа, заставившая власти страны объявить чрезвычайное санитарное положение. Тогда в течение года в республике было отмечено более 70 тыс. случаев заражения вирусом A/H1N1, около 1,3 тыс. человек погибли.