Из-за сильных снегопадов в Японии обесточены более 61 тысячи домов, 7 человек погибли

Число погибших и пострадавших в результате одного из самых обильных снегопадов за последние два десятилетия в центральной части Японии выросло за сутки в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Согласно последним данным, число пострадавших в 30 префектурах превысило тысячу человек, семь человек погибли. Ранее сообщалось о 494 пострадавших и трех погибших в 28 префектурах.

Наибольшее число пострадавших отмечается в префектуре Канагава — там травмы получили 193 человека. В Токио число пострадавших составило 136 человек. В большинстве случаев у них наблюдаются ушибы в результате падения на скользкой дороге. У нескольких десятков человек зафиксированы переломы и сотрясения.

Сильный снегопад в Токио и прилегающих к нему районах продолжается с раннего утра субботы. Накануне национальное Метеорологическое агентство Японии обнародовало первое за последнее 13 лет предупреждение для всех 23 районов Токио. К настоящему времени в некоторых районах высота снежного покрова достигает 27 сантиметров, что является рекордом за последние 45 лет.

Читайте такжеВ Японии почти 90 человек пострадали в результате сильного снегопада

Ведущие авиакомпании страны объявили об отмене более 280 внутренних рейсов. По данным телеканала NHK, непогода привела к обесточиванию почти 61 тысячи жилых домов в префектурах Тиба, Ибараки и Токийском округе. В префектуре Фукусима обесточены более 3,5 тысячи жилых домов. Данных о сбоях в работе аварийной АЭС "Фукусима-1" пока не поступало.

Согласно прогнозу метеорологов, обильный снегопад в Токио и других районах может продлиться до вечера воскресенья. Не исключается, что высота снежного покрова может достигнуть 50 сантиметров. В минувшую пятницу обильный снегопад отмечался также в другом крупном мегаполисе Японии — городе Осака.