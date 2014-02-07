СМИ: В Стамбуле пассажир украинского самолета попытался угнать его в Сочи

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

По сообщениям СМИ, один из пассажиров заявил, что на борту находится бомба и потребовал развернуть лайнер в Сочи, где в настоящее время проходит церемония открытия Зимних олимпийских игр. В итоге самолет был сопровожден до Стамбула турецким истребителем F-16.

В настоящее время самолет находится в зоне безопасности аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Специалисты обыскивают самолет на предмет взрывчатки.

Как сообщает турецкое агентство TRT, самолет выполнял рейс по маршруту Харьков — Стамбул. На борту находилось 110 пассажиров.