В Боснии демонстранты разгромили здание региональной администрации

Несколько тысяч жителей боснийского города Тузла 7 февраля захватили и разгромили региональную администрацию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. По данным очевидцев, они ломают мебель и выбрасывают из окон телевизоры, здание подожгли, оно начинает гореть.

Причиной погрома стали ухудшающиеся экономические условия в стране, растущая безработица и обнищание части его жителей. Полицейские в происходящее пока не вмешиваются: они сформировали кордон вокруг близлежащей больницы и охраняют ее.

Демонстранты призвали жителей других городов страны присоединиться к их протесту, продолжающемуся уже несколько дней, чтобы заставить власть принять срочные меры для улучшения состояния экономики страны.

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По данным Reuters, выступления людей, недовольных правительством, начались и в Сараево, где сотни демонстрантов закидывают полицейских камнями. Стражи порядка пытаются рассеять толпу резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, однако видимого успеха они пока не достигли.

Беспорядки в Тузле были спровоцированы банкротством и закрытием нескольких промышленных предприятий, чьи сотрудники были уволены и остались без средств к существованию.