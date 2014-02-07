В Канаде собираются ужесточить правила получения гражданства

Правительство премьер-министра Стивена Харпера представило в четверг на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий правила получения гражданства Канады, сообщает ИТАР-ТАСС. Как отметил министр по вопросам гражданства и иммиграции Крис Александер, предполагается внести поправки в Закон о гражданстве от 1977 года.

По его словам, "изменения в иммиграционное законодательство будут внесены впервые за последние 25 лет". "Канадское гражданство - привилегия, а не право, - подчеркнул министр. - И предлагаемая реформа призвана это подчеркнуть, одновременно усиливая защиту института гражданства от злоупотреблений".

Согласно поправкам, лица, имеющие вид на жительство в Канаде и желающие стать полноправными гражданами, должны "физически находиться на территории страны в течение четырех из последних шести лет", предшествующих подаче соответствующей заявки. Они также обязаны будут представлять в данный период налоговые декларации.

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В настоящее время необходимо проживать в Канаде в течение трех из четырех лет, не требуется подтверждений уплаты налогов.

"Мы хотим, чтобы лица, претендующие на гражданство, лучше познакомились со страной и её законами", - сказал министр.

Если сейчас экзамены на знание истории Канады и языковые тесты желающие получить гражданство должны сдавать в возрасте от 18 до 54 лет, то новыми правилами возрастные рамки расширяются - с 14 до 65 лет. Существенно ужесточается наказание за мошенничество при получении гражданства - штраф в размере $100 тыс. и 5 лет тюрьмы вместо нынешних $1 тыс. и 1 года за решеткой.

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Причиной для отказа в предоставлении гражданства станет теперь не только совершение уголовных преступлений на территории Канады, но и за её пределами. Кроме того, правительство сможет лишать канадского гражданства тех жителей Страны кленового листа, которые имеют двойное гражданство. Основания - участие в террористической деятельности и боевых действиях против канадских военнослужащих, присоединение в других странах к экстремистам, измена родине и шпионаж. В настоящее время закон позволяет аннулировать гражданство только у тех, кто предоставлял о себе ложную информацию или был причастен к военным преступлениям.

По словам Александера, правительство надеется, что данные меры позволят сократить на 80% к 2016 году огромную очередь на получение канадского гражданства - свыше 320 тыс. человек, а также срок ожидания, который сейчас может превышать 36 месяцев.