CNN внесла памятник Брестской крепости в список самых уродливых в мире - белорусы возмущены

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс-Запад».

«Так относиться к памяти нельзя. Ведь памятник установлен не просто где-то как произведение искусства, а в первую очередь как память о тех, кто погиб», — заявил директор комплекса Григорий Бысюк.

«Пока мы не знаем, куда подавать жалобу. Хотя, безусловно, это заслуживает как минимум официальных и публичных извинений», — подчеркнул он.

Отдельно Бысюк раскритиковал комментарий журналистов о памятнике, в котором сказано, что «мужество требуется для того, чтобы посмотреть на этого надутого бетонного белоруса, который то ли злится, то ли страдает запором».

«Эти комментарии — это вообще ужас. Как могли вообще нормальные люди догадаться вот так язвительно, глупо высказываться. Я считаю, что американцы просто не знают, что такое война и даже не читали историю. Они просто не знают, что такое Брестская крепость», — заключил он.

В свою очередь председатель союза писателей Белоруссии, глава Общественного совета по нравственности Николай Чергинец назвал рейтинг CNN частью политики, направленной на пересмотр истории Великой Отечественной войны. «Господа, которые дают такую оценку монументу, не знают, что представляет из себя настоящее лицо фашизма. В Беларуси во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий. Наше отношение к Брестской крепости — особое», — добавил он.

Немцы штурмовали Брестскую крепость 22 июня 1941 года, это одно из первых сражений Великой Отечественной войны. Организованная оборона продолжалась до 30 июня, а отдельные очаги сопротивления сохранялись вплоть до 23 июля. Всего, по сведениям немецких военных архивов, в Брестской крепости было обнаружено более двух тысяч погибших советских солдат и офицеров (по другим данным, погибли более четырех тысяч человек). Общие данные по потерям 45-ой немецкой пехотной дивизии, штурмовавшей крепость, — около 700 погибших, более тысячи раненых.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был открыт в 1971 году. Его главный монумент «Мужество» — скульптура воина, на обратной стороне которой размещены рельефные композиции, рассказывающие об отдельных эпизодах обороны крепости.

Рейтинг самых уродливых памятников мира был опубликован на сайте телеканала CNN 24 января. Среди прочих в него вошли монумент в Дакаре, посвященный возрождению Африки, Стоунхендж Сэма Хилла (Вашингтон, США), а также скульптуры Мартина Лютера Кинга в американском Толедо и Иоанна Павла II в Риме.