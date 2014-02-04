Гендиректор "Дождя" прокомментировала причину, по которой телеканал отключают

Проблемы у российского частного телеканала «Дождь» возникли из-за его независимости и не возможности влиять на его контент «по звонку».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказала генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева.

Так, отвечая на вопрос, что реально привело к веерному отключению телеканала от кабельных сетей, Синдеева сказала: «Наша независимость, мы независимые и нам нельзя просто позвонить и сказать, а что это у тебя главный редактор сделал, а не хочешь ли ты его уволить, а не хочешь ты его поменять. Это главная причина раздражения в наш адрес. Это единственный (в России) независимый частный канал», - сказала Синдеева.

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Он считает, что это очень плохой прецедент для рынка, так как в данном случае «по звонку», нарушая все договоренности, происходит выключение телеканала из кабельных сетей.

При этом Синдеева подчеркнула, опрос о блокаде Ленинграда, после чего у телеканала начались проблемы, был некорректным.

«Опрос бы некорректным, несмотря на то, что все понимали, что такой опрос имел права на обсуждение. То, что был задан вопрос, – проблем нет, а то, что как он был сформулирован, – это была ошибка», - сказала Синдеева.

При этом она заверила, что, несмотря на отключение телеканала от многих кабельных сетей, его работа будет продолжаться.

«Когда отключает один оператор, другой, третий и так далее, тебе ничего не остается, в общем-то в принципе еще чуть-чуть, и надо все это дело закрывать. Но мы этого делать не будем.

«Мы будем работать ровно в том же объеме, том же режиме, тем количеством людей, которые сейчас есть. Конечно, мы сейчас пытаемся затянуть еще пояса, хотя они и так туго затянуты. И сейчас все ребята приходят с предложениями, где мы можем сократить, а где заработать», - сообщила Синдеева.

Как сообщал УНИАН, с 30 января прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку оппозиционного телеканала «Дождь» за опрос: «Стоило ли оставить блокадный Ленинград и тем самым «уберечь сотни тысяч жизней?».

Ряд кабельных сетей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда прекратили транслировать «Дождь».

По мнению ряда экспертов, причиной отключения телеканала могло стать активное и беспристрастное освещение украинского Евромайдана.