Пресс-секретарь президента Афганистана подтвердил факт тайных переговоров с талибами

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на интервью представителя Карзая Аймала Файзи, которое он дал изданию The New York Times.

По данным издания, переговоры, которые начались в октябре, продолжаются без участия американской стороны или любого из представителей Запада.

Ранее Хамид Карзай отверг требование США подписать до конца 2013 года двустороннюю сделку по безопасности, которая регулировала бы пребывание американских военных в Афганистане после формального вывода из страны иностранных войск, намеченного на конец этого года.

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