ВОЗ прогнозирует рост онкологических заболеваний в мире

Специалисты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют новую волну онкологических заболеваний в мире.

По подсчетам специалистов международной организации, в течение следующих 20 лет количество случаев рака увеличится на 70%, сообщает Газета.ru со ссылкой на последний отчет ВОЗ.

Количество новых случаев рака в год возрастет от 14 млн в 2012 году до 25 млн. Основная тяжесть заболевания придется на страны с низким и средним уровнем жизни.

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Специалисты выделяют два типа онкологических заболеваний. Одни развиваются в результате инфекции, такие как рак шейки матки, другие в большой степени связаны с образом жизни: курением, потреблением алкоголя, неправильным питанием.

В настоящее время среди мужчин наиболее распространен рак легкого (16,7% случаев), который чаще всего убивает (23,6% случаев смертей). У женщин наиболее распространен рак молочной железы (25,2%), который становится причиной 14,7% смертей от рака. За ними следуют рак кишечника, простаты и желудка.