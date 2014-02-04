Франция освободила под залог бывшего министра из Грузии

Нынешняя власть Грузии заявляет, что грузинского политика, одного из ближайших союзников предыдущего президента страны Михаила Саакашвили, разыскивают по подозрениям в отмывании денег, незаконных сделках с недвижимым имуществом в Тбилиси и получении взятки на сумму в 12 миллионов долларов за содействие контрабандном импорту алкоголя в Грузию, сообщает Радио Свобода.

Кезерашвили, который был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах, а также возглавлял финансовую полицию Грузии, арестовали во Франции в октябре прошлого года.

В Грузии после победы на парламентских выборах в октябре позапрошлого года оппозиционной Саакашвили коалиции «Грузинская мечта» был возбужден ряд уголовных дел в отношении членов партии Саакашвили «Единое национальное движение». В партии заявляют о политических преследованиях со стороны новой власти, новая власть отрицает это.