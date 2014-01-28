Япония разработала инструкцию о спорных островах для преподавателей

Министерство образования Японии выпустило новые рекомендации школьным учителям истории и географии, предписывающие объяснять школьникам, что спорные острова Лианкур и Сенкаку являются неотъемлемой частью японской территории. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на BBC News.

В министерстве заявили, что с образовательной точки зрения такой шаг был бы «нормальным для любого государства» и добавили, что вместе с представителями МИДа в дальнейшем будут пытаться донести обоснованность изменения школьных рекомендаций до претендующих на острова Южной Кореи и Китая.

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Официальный Сеул уже подверг критике действия Японии, пообещав вручить послу соответствующую ноту протеста. В Китае, как сообщает Agence France-Presse, новые стандарты японского образования восприняли с «серьезной обеспокоенностью».

Острова Лианкур были аннексированы Японией в начале XX века, непосредственно перед захватом всей Кореи, которая ранее управляла островами. После окончания Второй мировой войны территория опять отошла к вернувшей независимость Корее, однако Япония настаивает, что принадлежность Лианкур нельзя увязывать с восстановлением корейской государственности.

Необитаемые острова Сенкаку контролируются Японией с конца XIX века. После того, как вблизи них были обнаружены залежи углеводородов, о своих претензиях на территорию заявил Китай, в котором их называют Дяоюйдао.

Япония также выдвигает территориальные претензии к России по поводу четырех Южнокурильских островов, называемых в Токио Северными территориями. Японские власти считают острова «оккупированными» РФ, однако из методических рекомендаций учителям несколько лет назад указания об оккупации были исключены.