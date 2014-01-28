В Канаде из-за снега столкнулись сорок машин, пострадали 30 человек
05:40, 28 января 2014Мир
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Сорок автомобилей столкнулись на автомагистрали в Канаде из-за сильного снегопада и обледенения дороги, 30 человек пострадали
По данным полиции, семь человек находятся в госпитале с серьезными ранениями, пишет РИА Новости.
ДТП произошло на 15-й магистрали неподалеку от города Сент-Адель в провинции Квебек.
Сообщается, что в понедельник в связи с ДТП дорога была перекрыта, но позднее движение возобновилось.
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