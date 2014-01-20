В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Как сообщает национальная сейсмологическая служба, эпицентр находился в 10 км к северу от города Каслпойнт, а очаг залегал на глубине 33 км. Сразу же после землетрясения последовала серия подземных толчков, самый мощный из которых имел магнитуду 4,6.

Информации о пострадавших пока не поступало, пишет ИТАР-ТАСС. Вместе с тем в ряде населенных пунктов, расположенных на юге острова Северный, возникли перебои с подачей электроэнергии, а в Веллингтоне приостановлено движение общественного транспорта.