В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
07:21, 20 января 2014Мир
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на новозеландском острове Северный, к северо-востоку от столицы страны Веллингтона.
Остров Северный, Новая Зеландия / review-planet.ru
Как сообщает национальная сейсмологическая служба, эпицентр находился в 10 км к северу от города Каслпойнт, а очаг залегал на глубине 33 км. Сразу же после землетрясения последовала серия подземных толчков, самый мощный из которых имел магнитуду 4,6.
Информации о пострадавших пока не поступало, пишет ИТАР-ТАСС. Вместе с тем в ряде населенных пунктов, расположенных на юге острова Северный, возникли перебои с подачей электроэнергии, а в Веллингтоне приостановлено движение общественного транспорта.
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