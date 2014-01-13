У побережья Пуэрто-Рико произошло сильное землетрясение, жертв нет

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на понедельник у северного побережья Пуэрто-Рико, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземный толчок был зафиксирован в полночь по местному времени (08.00 понедельника мск) в 97 километрах к северу от города Атильо. Эпицентр землетрясения располагался на глубине одного километра.

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Сведений о жертвах или разрушениях не поступало. Угрозы возникновения цунами нет.

В начале октября 2009 года в районе Пуэрто-Рико, а также у британских и американских Виргинских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. О пострадавших и серьезных разрушениях не сообщалось.