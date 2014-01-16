СМИ: У берегов Уэльса в море упал самолет
08:48, 16 января 2014Мир
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Спасатели ведут поиски легкомоторного самолета, упавшего в море у берегов Уэльса
Самолет мог упасть в море / Фото : ctv.by
Спасатели и береговая охрана Великобритании ведут поиски легкомоторного самолета, упавшего в море недалеко от побережья Уэльса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.
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"Поисковая операция была начата после сообщений жителей прибрежного города Трефин (на западе страны) о том, что небольшой самолет упал в море", - отмечает телеканал. В настоящее время неизвестен тип самолета и количество людей, находившихся на борту.
К району падения прибыли пожарные бригады и сотрудники службы скорой помощи.
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