СМИ: У берегов Уэльса в море упал самолет

Спасатели и береговая охрана Великобритании ведут поиски легкомоторного самолета, упавшего в море недалеко от побережья Уэльса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

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"Поисковая операция была начата после сообщений жителей прибрежного города Трефин (на западе страны) о том, что небольшой самолет упал в море", - отмечает телеканал. В настоящее время неизвестен тип самолета и количество людей, находившихся на борту.

К району падения прибыли пожарные бригады и сотрудники службы скорой помощи.