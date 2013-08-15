В Харькове запустили в серию украинский легкомоторный самолет (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, полет самолета типа ХАЗ-30, который разработали и собрали на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, состоялся сегодня, 15 августа, в Харьковском аэроклубе имени В.С.Гризодубовой ОСО Украины.

Возможности летательного аппарата ХАЗ-30 демонстрировали курсанты 2-го курса летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Харьковского ОГА Игорь Шурма, генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий Мялица, председатель Центрального комитета Общества содействия обороне Украины Виктор Тимченко.

«Сегодня на Харьковщине происходит знаковое событие. Мы являемся свидетелями выпуска самолета отечественного производства. Впервые за годы независимости нашей страны сконструирован, собран и запущен в эксплуатацию летательный аппарат такого типа. А главное, курсанты получат то, чего они не имели. Потому что невозможно стать летчиком, если ты напрямую не тренируешься на самолетах. Сегодня они эту возможность получат. Я искренне поздравляю их с этим событием и желаю им безоблачного неба», - сказал Шурма.

По словам Мялицы, самолет многофункционалный, имеет высокие аэродинамические показатели, его максимальная скорость полета 200 км в час. Всего предприятие выпустило 10 таких самолетов, 4 из них передали в эксплуатацию Харьковскому университету Воздушных Сил Украины им. И.Кожедуба.

Мялица выразил убеждение, что самолет будет иметь спрос на рынке летательных аппаратов.