Рыба вблизи "Фукусимы" содержит смертельную для человека дозу радиации

Один из 37 лещей, выловленных в радиусе 40 км от АЭС, содержал 12,4 тыс. беккерелей радиоактивного цезия на килограмм. Это в 124 раза превышает порог содержания вещества в пище, приемлемой для человека, сообщает RT со ссылкой на данные Japan's Fisheries Research Agency.

Лов черноморского леща сейчас запрещён в префектуре Фукусима и в соседних с ней районах. Учёные намерены выяснить, в какой части акватории рыба получила облучение, так как не все образцы в контрольном улове были опасны для жизни.

После утечки радиации на АЭС «Фукусима-1» Япония снизила порог допустимого содержания цезия в пище с 500 до 100 беккерелей на килограмм. Таким образом, эта норма стала в шесть раз строже, чем принятая в ЕС. Мера была направлена на максимальное очищение окружающей среды от радиации.

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Напомним, что авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в результате землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода и расплавлению ядерных тиглей. В момент аварии на каждом из трёх реакторов станции было от 25 до 35 тыс. топливных тиглей. Авария стала крупнейшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

После аварии 3-летней давности ситуация на АЭС остаётся крайне напряжённой. Утечка заражённой воды - одна из основных проблем, которыми занимаются ликвидаторы последствий аварии на «Фукусиме-1». В начале декабря 2013 года опасный уровень радиации был выявлен на участке около люков системы охлаждения реакторов №1 и №2. Это был самый высокий уровень радиации, когда-либо зафиксированный снаружи аварийного объекта. Примерно в то же время была отмечена рекордная с момента аварии концентрация радиоактивных веществ в грунтовой воде под аварийной АЭС.