В Косово взорвали сербский банк
16:43, 02 января 2008Мир
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Бомба была расположена рядом с дверьми банка
В Косово в здании сербского банка Komercijalna Banka в городе Драгаш взорвалась бомба.
Как передает Лента.ру, инцидент произошел поздно вечером 1 января. В результате взрыва никто не пострадал.
По предварительным данным, бомба была расположена рядом с дверьми банка.
Это отделение Komercijalna Banka открылось только в 2004 году, однако его пытались взорвать уже два раза.
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