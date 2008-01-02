В Косово взорвали сербский банк

В Косово в здании сербского банка Komercijalna Banka в городе Драгаш взорвалась бомба.

Как передает Лента.ру, инцидент произошел поздно вечером 1 января. В результате взрыва никто не пострадал.

По предварительным данным, бомба была расположена рядом с дверьми банка.

Это отделение Komercijalna Banka открылось только в 2004 году, однако его пытались взорвать уже два раза.