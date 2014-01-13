Ариэля Шарона похоронили на его ферме рядом с женой

Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона похоронили с воинскими почестями на его ферме рядом с могилой жены.

Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб, доставленный на армейском грузовике из Иерусалима, несли на руках и опустили в могилу восемь израильских генералов под чтение поминальной молитвы, в том числе сыновьями покойного - Гиладом и Омри.

Скончавшегося 11 января Шарона предали земле рядом с могилой жены Лили, согласно его завещанию и вопреки традиции хоронить руководителей Израиля на иерусалимской горе Герцля, где расположено национальное мемориальное кладбище.

Погребению на ферме «Шикмим» («Платаны») на юге страны предшествовало двухдневное всенародное прощание. В воскресенье к гробу, установленному у здания парламента в Иерусалиме, был открыт доступ широкой публики. Сегодня там же прошла государственная траурная церемония с участием политического руководства страны и зарубежных делегаций.