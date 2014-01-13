Суд в Греции арестовал ультраправого депутата

Это шестой депутат неонацистской партии, арестованный в рамках дела о признании "Золотой зари" ("Хриси авги") преступной организацией, еще пятеро депутатов лишились иммунитета и в скором времени предстанут перед судебными следователями, пишет РИА Новости.

Дело было начато после того, как члены ее отделения в Пирее убили музыканта-антифашиста. В ночь на воскресенье по решению судебных следователей были арестованы депутаты Йоргос Герменис и Панайотис Илиопулос. Ранее были арестованы три депутата, в том числе двое руководителей партии — Никос Михалолиакос и Христос Паппас. Парламент также проголосовал за запрет финансирования "Золотой зари".

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Арестованные депутаты будут дожидаться суда в тюрьме Коридаллос. "Хриси авги" располагает 18 депутатскими мандатами.

Партия считает, что ее преследуют по политическим мотивам и выступила с резким заявлением в адрес правительства и премьер-министра Антониса Самараса.

Между тем в воскресенье журналисты не стали передавать в эфире заявление представителя "Хриси авги" по печати Илиаса Касидиариса из-за его отказа осудить угрозы однопартийцев в адрес журналистов. После известия об аресте депутатов митинговавшие возле дворца правосудия около 200 членов партии выкрикивали лозунги с угрозами журналистам, бросали в них бутылки с водой.

Тележурналисты потребовали от Касидиариса осудить действия членов "Золотой зари", однако он сказал, что осуждает полицию, арестовавшую депутатов, и тех, кто выступает против партии. После этого журналисты положили микрофоны на землю, устроив бойкот представителю по печати.