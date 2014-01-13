Беспорядки в Испании: есть пострадавшие и арестованные

Недовольство жителей городского района Гамонал вызвал план мэрии переделать старую улицу в бульвар с деревьями и подземной парковкой, пишет РИА Новости.

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Ситуация обострилась после первых стычек с силовиками — протестующие стали требовать освобождения задержанных, которые, по данным полиции, стали зачинщиками беспорядков. Всего полиция арестовала 40 человек.

В своем воскресном заявлении полиция Бургоса сообщила, что ситуация находится под контролем и полиция "гарантирует соблюдение порядка и безопасности граждан".