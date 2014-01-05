Парламентские выборы в Бангладеш переросли в массовые погромы, погибли 11 человек

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету The Times of India, в ходе столкновений погибли 11 человек. Среди них - двое охранников избирательных участков, пытавшихся остановить погромщиков, которые громили оборудование, воровали бюллетени.

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Ранее ведущая оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (НПБ) отказалась участвовать в выборах, призвала своих сторонников бойкотировать голосование и потребовала восстановить контроль за выборами со стороны беспартийного временного правительства. Эту процедуру отменила нынешний премьер-министр Шейх Хасина, председатель правящей партии Народная лига (НЛ). Таким образом, после бойкота со стороны НПБ в 153 из 300 избирательных округов остается только один кандидат - от НЛ, что гарантирует партии победу на выборах.

В Бангладеш официально зарегистрирован 81 млн избирателей. За первые несколько часов голосования на многих участках пришли по одному - три человека. При этом явка на прошлых всеобщих выборах в Бангладеш в 2008 году составила 70%.

Как сообщалось, однопалатный парламент Бангладеш избирается раз в пять лет. В этом высшем законодательном органе страны заседают 345 депутатов. Из них 300 избираются, а 45 мандатов зарезервированы для женщин - они распределяются пропорционально результатам партий. Парламент Бангладеш выбирает Президента страны, который является во многом церемониальной фигурой.