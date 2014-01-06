Почти 20 человек погибли в Индонезии от отравления самодельным алкоголем
12:05, 06 января 2014Мир
753 0
Шестнадцать человек погибли, еще восемь госпитализированы в Индонезии из-за отравления самодельным алкоголем во время новогодних праздников.
По данным полиции, жертвы отравления употребляли арак на нескольких новогодних вечеринках в городе Моджокерто, расположенном в провинции Восточная Ява.
Читайте также: Возле Индонезии затонуло судно, перевозившее 120 мигрантов
«Мы подозреваем, что напитки были смешаны с другими веществами», - сообщила представитель местной полиции, сообщает РИА Новости.
Полицейские конфисковали несколько десятков больших бутылок с алкогольным напитком и допросили продавцов.
Не сообщается, были ли туристы среди погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter