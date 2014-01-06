Почти 20 человек погибли в Индонезии от отравления самодельным алкоголем

По данным полиции, жертвы отравления употребляли арак на нескольких новогодних вечеринках в городе Моджокерто, расположенном в провинции Восточная Ява.

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«Мы подозреваем, что напитки были смешаны с другими веществами», - сообщила представитель местной полиции, сообщает РИА Новости.

Полицейские конфисковали несколько десятков больших бутылок с алкогольным напитком и допросили продавцов.

Не сообщается, были ли туристы среди погибших.