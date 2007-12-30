Генсек ООН назвал главный итог 2007 года

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун считает главным итогом 2007 года признание глобального потепления самой насущной проблемой современности.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Согласно сообщению, самым счастливым моментом уходящего года ПАН Ги Мун считает конференцию в Валенсии, где эксперты Межправительственной группы по изменению климата в один голос признали глобальное потепление самой насущной проблемой нашего времени. ПАН Ги Муна вдохновило единодушие 2,5 тысяч ученых по вопросу, к которому он сам неустанно привлекал внимание.

В интервью по итогам уходящего года он сказал, что «плохих» дней у него не было.

Отвечая на вопрос о том, какой он видит ООН через пять лет, будь у него возможность заглянуть в будущее, Генеральный секретарь ответил, что ему представляется более эффективная, более современная и более мобильная Организация, пользующаяся доверием и уважением. «В этом и состоит моя цель в качестве Генерального секретаря, но для ее достижения мне понадобится поддержка и участие всех сотрудников, а также государств-членов ООН», — добавил ПАН Ги Мун.

Он рассчитывает, что к тому времени завершится и капитальный ремонт здания штаб-квартиры в Нью-Йорке и ООН возобновит работу в полностью обновленном, экологически чистом здании Секретариата.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Валенсии был обнародован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

Ученые предостерегали, что климат на Земле может измениться "резко и необратимо".

В докладе подчеркивалось, что глобальные изменения климата действительно происходят; они на 90% обусловлены выбросами парниковых газов; человечество может существенно сократить их ценой приемлемых для экономики затрат.

По мнению экспертов, если выбросы двуокиси углерода будут продолжаться в нынешнем объеме, на каком-то этапе количество перейдет в качество, и изменения примут скачкообразный и необратимый характер.

Они предсказывали, что через 50 лет средняя температура на Земле повысится в диапазоне от 1,1 до 6,4 градусов, что приведет к полному таянию арктических льдов и уменьшению площади других ледников, повышению уровня Мирового океана на 28-43 сантиметра, более частым засухам и тропическим штормам и вымиранию некоторых видов растений и животных.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата в октябре была удостоена Нобелевской премии мира.