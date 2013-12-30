В России усилен режим работы всего силового блока

По поручению Путина в Волгограде и других регионах вводится усиленный режим всего силового блока. Об этом журналистам заявил директор ФСБ России, глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

"Это касается как МВД, так и других силовиков, это касается как Волгограда, так и других регионов страны", - передает слова Бортникова ИТАР-ТАСС.

По его словам, 30 декабря состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, на котором выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников. "Это касается мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса. Мы принимаем совместные меры с органами власти в осуществлении мер заградительного характера. В том числе привлекаем дополнительные силы - бригаду внутренних войск, которая будет работать на улицах Волгограда совместно с представителями полиции", - сказал Бортников.

Бортников отметил, что привлекаются общественные организации в лице казачества и дружинников, которые будут обеспечивать правопорядок. Директор ФСБ уточнил: "Будем вместе работать и создавать условия для безопасности пребывания людей на улицах. Я прошу отнестись граждан с пониманием к тем вопросам, которые могут возникать в случае проверок на улицах, каких-то объектов со стороны силовиков. Это вынужденная мера". По его словам, по расследованию преступлений в Волгограде есть определенные наметки.

Накануне после первого теракта по решению заседания Антитеррористической комиссии, которое завершилось на месте ЧП на волгоградском вокзале, было принято решение в 19.00 мск на срок в 15 суток ввести в регионе высокий (желтый) уровень террористической опасности.