Азербайджан выразил протест против вступления Армении в ТС

Об этом заявил завотделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасанова, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Trend .

"Вступление Армении в Таможенный союз или другую подобную структуру возможно только после освобождения оккупированных азербайджанских земель", — сказал Гасанов.

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Напомним, Армения приняла решение вступить в ТС в сентябре 2013 года. Президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров в Москве выступили с совместным заявлением, согласно которому Армения решила вступить в Таможенный союз, а в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

Армения и Азербайджан конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Нагорно-карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Официальный Баку счел этот акт незаконным, упразднив существовавшую в советские годы автономию Карабаха.

Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и — полностью или частично — семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности и считает Нагорный Карабах оккупированными территориями. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.