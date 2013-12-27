Армения уже в июне собирается вступить в Таможенный союз

"Дорожная карта", которая утверждена президентами (Белоруссии, Казахстана, России и Армении на саммите в Москве 24 декабря - ред.) предусматривает, что уже в мае у нас будет договор о присоединении Армении к ТС с приложениями", - указал премьер, которого цитирует ИТАР-ТАСС.

"Это задача, которая поставлена перед 22 рабочими группами, состоящими из лучших специалистов и экспертов нашей страны, - отметил Саркисян. - Неслучайно, что наши партнеры по ТС высоко оценили работу нашей команды экспертов".

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Если до мая 2014 года "мы придем к согласию с нашими партнерами по всем острым и важным вопросам, это означает, что в июне этот договор будет представлен на ратификацию" в парламенты Белоруссии, Казахстана, России и Армении, указал премьер.

В начале сентября этого года Армения объявила о намерении вступить в ТС. В ноябре был подписан Меморандум об углублении взаимодействия между Арменией и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), которая является постоянно действующим регулирующим органом ТС и Единого экономического пространства.