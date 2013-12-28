ФСБ: В Пятигорске сработало самодельное взрывное устройство

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"В результате обследования взрывотехниками ФСБ места происшествия предварительно установлено, что сработало безоболочное самодельное взрывное устройство", - сообщили в НАК.

"Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий", - подчеркнули в Комитете.

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В НАК также сообщили, что информация о введении режима ЧП в Пятигорске не соответствует действительности.

Взрыв автомобиля на Черкесском шоссе в Пятигорске в районе здания ГИБДД и завода лакокрасочных покрытий произошел в пятницу вечером. В результате взрыва погибли три человека

Сообщается также, что раненых в результате взрыва нет, в больницу никто доставлен не был.

К месту происшествия были направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС.