В Таиланде автобус упал с 50-метровой эстакады: десятки жертв
В пятницу в Таиланде автобус упал с 50-метровой эстакады, более 30 человек погибли.
Иностранцев среди пассажиров не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию сообщало о гибели 29 человек.
По сообщению Третьего национального телеканала страны, авария произошла около полуночи по местному времени в провинции Пхетчабун (в горном районе страны). Предположительно, водитель был плохо знаком с трассой. Автобус упал с пятидесятиметровой эстакады. В момент аварии в нем находились 40 человек.
Полиция сообщает, что на борту автобуса, выполнявшего рейс с северо-востока на север Таиланда, не было иностранных граждан.
На месте аварии работают 150 спасателей, часть из которых — скалолазы. На момент выхода телерепортажа утром в пятницу им удалось вынести с места аварии 31 погибшего и шестерых тяжелораненых.