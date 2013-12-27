В Таиланде автобус упал с 50-метровой эстакады: десятки жертв

Иностранцев среди пассажиров не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию сообщало о гибели 29 человек.

По сообщению Третьего национального телеканала страны, авария произошла около полуночи по местному времени в провинции Пхетчабун (в горном районе страны). Предположительно, водитель был плохо знаком с трассой. Автобус упал с пятидесятиметровой эстакады. В момент аварии в нем находились 40 человек.

Полиция сообщает, что на борту автобуса, выполнявшего рейс с северо-востока на север Таиланда, не было иностранных граждан.

На месте аварии работают 150 спасателей, часть из которых — скалолазы. На момент выхода телерепортажа утром в пятницу им удалось вынести с места аварии 31 погибшего и шестерых тяжелораненых.